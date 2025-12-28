Anpi centri islamici e sinistra | la triplice pericolosa alleanza che vuol fare di Hannoun un martire

L’arresto di Mohammad Hannoun, presidente di alcune associazioni palestinesi in Italia, ha suscitato reazioni contrastanti. Mentre alcuni preferiscono un atteggiamento di silenzio o chiedono di evitare strumentalizzazioni, altre figure manifestano solidarietà. Questa situazione evidenzia una complessa alleanza tra Anpi, centri islamici e alcuni esponenti di sinistra, che appare volta a trasformare Hannoun in un simbolo, sollevando questioni di equilibrio tra libertà, sicurezza e impegno politico.

Tra chi sta in silenzio davanti all'arresto di Mohammad Hannoun, presidente di diverse associazioni palestinesi in Italia accusate di finanziare Hamas, chi cerca di svicolarsi chiedendo di non strumentalizzare, c'è anche chi esprime solidarietà all'architetto giordano. Tra questi spicca Davide Piccardo, direttore editoriale e responsabile del quotidiano online La Luce ma, soprattutto, in passato ha svolto il ruolo di coordinatore del CAIM, Coordinamento delle Associazioni Islamiche di Milano. È considerato una delle voci più attive nel dibattito sulla libertà di culto in Italia e sulla costruzione di nuove moschee nel territorio milanese.

