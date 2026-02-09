Ecco gli effetti che gli inchiostri possono avere sulla salute | perde tutti i capelli e tutti i peli per un tatuaggio poi gli viene la vitiligine e non riesce più a sudare Il caso studio

Da ilfattoquotidiano.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha perso tutti i capelli e i peli dopo aver fatto un tatuaggio. Poi gli è venuta la vitiligine e non riesce più a sudare. È il caso studio di una situazione che mette in guardia: i tatuaggi non sono sempre innocui e, in alcuni casi, possono causare danni gravi e permanenti alla salute.

I tatuaggi non sono sempre innocui. Anzi, in alcuni casi, possono danneggiare gravemente e irrimediabilmente la salute. Come è successo a un uomo polacco, sulla trentina, in seguito a una reazione allergica grave all’inchiostro rosso di un tatuaggio sul braccio. L’uomo ha perso i capelli e tutti i peli del corpo, ha subito danni irreparabili alle ghiandole sudoripare e ha sviluppato la vitiligine. Il caso, descritto sulla rivista Clinics and Practice, si aggiunge alle crescenti preoccupazioni sugli effetti di alcuni moderni inchiostri per tatuaggi sul sistema immunitario. I tatuaggi sono una pratica antica e, per gran parte della loro storia, sono stati eseguiti utilizzando inchiostri neri a base di fuliggine, iniettati lentamente nella pelle con tecniche manuali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ecco gli effetti che gli inchiostri possono avere sulla salute”: perde tutti i capelli e tutti i peli per un tatuaggio, poi gli viene la vitiligine e non riesce più a sudare. Il caso studio

