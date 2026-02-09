Un uomo ha perso tutti i capelli e i peli dopo aver fatto un tatuaggio. Poi gli è venuta la vitiligine e non riesce più a sudare. È il caso studio di una situazione che mette in guardia: i tatuaggi non sono sempre innocui e, in alcuni casi, possono causare danni gravi e permanenti alla salute.

I tatuaggi non sono sempre innocui. Anzi, in alcuni casi, possono danneggiare gravemente e irrimediabilmente la salute. Come è successo a un uomo polacco, sulla trentina, in seguito a una reazione allergica grave all’inchiostro rosso di un tatuaggio sul braccio. L’uomo ha perso i capelli e tutti i peli del corpo, ha subito danni irreparabili alle ghiandole sudoripare e ha sviluppato la vitiligine. Il caso, descritto sulla rivista Clinics and Practice, si aggiunge alle crescenti preoccupazioni sugli effetti di alcuni moderni inchiostri per tatuaggi sul sistema immunitario. I tatuaggi sono una pratica antica e, per gran parte della loro storia, sono stati eseguiti utilizzando inchiostri neri a base di fuliggine, iniettati lentamente nella pelle con tecniche manuali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ecco gli effetti che gli inchiostri possono avere sulla salute”: perde tutti i capelli e tutti i peli per un tatuaggio, poi gli viene la vitiligine e non riesce più a sudare. Il caso studio

Approfondimenti su Tatuaggi Salute

Un tatuaggio inizialmente previsto come un semplice trattamento si è trasformato in un grave problema di salute per un uomo polacco di 30 anni.

Le acconciature raccolte sono spesso scelte per la loro praticità, ma un uso eccessivo può compromettere la salute dei capelli.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Tatuaggi Salute

Argomenti discussi: Ecco gli effetti dei dazi Usa sulla geografia economica della Germania; A San Valentino non regalare un profumo a caso: ecco gli effetti che i principali aromi hanno sulla mente; Sul Crociglia i costi dell’eolico sono maggiori dei benefici: ecco perché; Radioterapia e tumori: il 92% dei pazienti la considera sicura, ma cresce il bisogno di supporto psicologico.

Dalla prevenzione cardiovascolare alla protezione del cervello: ecco perché non tutte le foglie e le preparazioni hanno gli stessi effetti.Tè verde o nero? Ecco quale scegliere per fare il pieno di antiossidanti secondo l’ultimo studio appena pubblicato ... ilfattoalimentare.it

Mangia solo frutta per un mese: Ecco gli effetti che ho avutoShade Martin ha 36 anni ed è di New York. Dopo aver sofferto di un debilitante dolore alla spalla e non aver riscontrato benefici né dalla terapia fisica che farmacologica, ha deciso di modificare in ... 105.net

Festival Macchie e Inchiostri tra giornalismo d’inchiesta e “libertà sotto attacco” Il coraggio di raccontare': domenica 8 febbraio l’appuntamento al teatro di Montemaggiore al Metauro PESARO – “Libertà sotto attacco. Giornalismo d’inchiesta, querele temerarie facebook