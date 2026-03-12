Gli amori di Enrica Bonaccorti | il matrimonio difficile con Daniele Pettinari la lunga storia con Giacomo Paladini

Enrica Bonaccorti, nota conduttrice e volto della televisione italiana, è venuta a mancare il 12 marzo 2026. Nel corso della sua vita ha avuto un matrimonio difficile con Daniele Pettinari e una lunga relazione con Giacomo Paladini. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata oggi, suscitando scalpore tra colleghi e fan.

Da Michele Placido a Carlo Di Borbone, poi la lunga relazione con Giacomo Paladini: Enrica Bonaccorti nella vita ha amato e si è fatta amare (molto) Alla fine, purtroppo, la notizia è arrivata. Enrica Bonaccorti - conduttrice e volto noto della tv - è morta, oggi 12 marzo 2026. Malata di tumore al pancreas, l'amata conduttrice e attrice ligure non ce l'ha fatta. La sua vita, piena di lavoro, di arte e di popolarità, è stata intensa. Così come le sue storie sentimentali. In quelle più brevi e in quelle più durature: Enrica ci ha sempre messo tanto amore. E spesso ne ha ricevuto altrettanto indietro: dal pubblico certo, ma anche dai partner che l'hanno affiancato negli anni. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Chi è Verdiana Pettinari, la figlia di Enrica BonaccortiVerdiana Pettinari è nata a Savona ed è frutto del legame di Enrica Bonaccorti con Daniele Pettinari, i due ebbero una relazione durante gli anni...

Il ritorno all'Ariston di Eros Ramazzotti: la sua lunga storia con Sanremo e i suoi amoriLa terza serata del Festival di Sanremo 2026 preannuncia grande spettacolo con il ritorno sul palco dell'Ariston di Eros Ramazzotti, uno tra gli...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Enrica Bonaccorti

Temi più discussi: Addio a Enrica Bonaccorti, volto storico della televisione italiana; Centro storico allargato e senza auto: architetti, ingegneri e geometri immaginano la città; Fabbricati fatiscenti: Segreteria al Territorio al lavoro per messa in sicurezza, recupero e riutilizzo; Tommaso Cerno il panzer: ottimo opinionista, pessimo conduttore. Il 2 di picche glielo rifilano gli spettatori.

Gli amori: il matrimonio sfiorato con Renato Zero, la morte di Giacomo Paladino, il padre di Verdiana e il bimbo persoLa vita di Enrica Bonaccorti, morta di tumore al pancreas all'età di 76 anni, Enrica Bonaccorti,. Il più importante è ... msn.com

Addio a Enrica Bonaccorti, la storica conduttrice aveva 76 anni. I successi, gli amori, la malattiaIl mondo della tv piange la scomparsa di Enrica Bonaccorti, avvenuta oggi - giovedì 12 marzo. Settantasei anni di una vita passata sotto ai riflettori fino agli ultimi mesi di malattia, la conduttrice ... corrieredellumbria.it

Il mondo dello spettacolo piange Enrica Bonaccorti. facebook

Enrica Bonaccorti si è spenta a 76 anni, dopo una lunga battaglia contro il tumore al pancreas che aveva affrontato pubblicamente. A dare la notizia è il direttore del Tg5 Clemente Mimun su X. Con lei se ne va una delle voci più riconoscibili della televisione e x.com