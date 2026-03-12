Gli amori di Enrica Bonaccorti | il matrimonio difficile con Daniele Pettinari la lunga storia con Giacomo Paladini

Da today.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Enrica Bonaccorti, nota conduttrice e volto della televisione italiana, è venuta a mancare il 12 marzo 2026. Nel corso della sua vita ha avuto un matrimonio difficile con Daniele Pettinari e una lunga relazione con Giacomo Paladini. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata oggi, suscitando scalpore tra colleghi e fan.

Da Michele Placido a Carlo Di Borbone, poi la lunga relazione con Giacomo Paladini: Enrica Bonaccorti nella vita ha amato e si è fatta amare (molto) Alla fine, purtroppo, la notizia è arrivata. Enrica Bonaccorti - conduttrice e volto noto della tv - è morta, oggi 12 marzo 2026. Malata di tumore al pancreas, l'amata conduttrice e attrice ligure non ce l'ha fatta. La sua vita, piena di lavoro, di arte e di popolarità, è stata intensa. Così come le sue storie sentimentali. In quelle più brevi e in quelle più durature: Enrica ci ha sempre messo tanto amore. E spesso ne ha ricevuto altrettanto indietro: dal pubblico certo, ma anche dai partner che l'hanno affiancato negli anni. 🔗 Leggi su Today.it

