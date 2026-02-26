Eros Ramazzotti torna sul palco dell'Ariston per una nuova esibizione, portando con sé anni di esperienza e successi. Questa volta, con lui sul palco ci sarà anche una celebrità internazionale, pronta a condividere il momento. La sua lunga carriera si intreccia con numerose apparizioni a Sanremo, mentre la vita privata ha sempre attirato l’attenzione del pubblico. Ora, si prepara a regalare un’altra performance memorabile.

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 preannuncia grande spettacolo con il ritorno sul palco dell'Ariston di Eros Ramazzotti, uno tra gli artisti italiani più famosi e di successo al mondo. Questa volta, Eros non è tornato solo come superospite, ma come protagonista di un evento senza precedenti: la prima esecuzione dal vivo, in anteprima mondiale, del duetto con la superstar americana Alicia Keys. Sulle note de L’Aurora, brano storico e profondamente intimo scelto per il suo ultimo album Una Storia Importante, i due hanno dato vita a un’interpretazione nuova e sensazionale del brano. La chimica tra il timbro inconfondibile di Eros e l'anima soul della Keys promette di trasformare il teatro in un palcoscenico internazionale, celebrando un sodalizio artistico che unisce Roma con New York. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il ritorno all'Ariston di Eros Ramazzotti: la sua lunga storia con Sanremo e i suoi amori

Sanremo e il ritorno di Eros Ramazzotti: una storia importanteNella terza puntata di questa edizione del Festival di Sanremo, sul palco del teatro Ariston tornerà Eros Ramazzotti, che proprio a Sanremo deve...

Laura Pausini al Festival di Sanremo, una lunga storia d'amore con la moda. Ecco tutti i suoi look sfoggiati sul palco dell'AristonLa cantante al festival quest'anno in qualità di co-conduttrice vestirà, come è già accaduto nel passato, Giorgio Armani, uno stilista con il quale...

Eros Ramazzotti dopo il Festival di Sanremo

Temi più discussi: Sanremo 2026, il ritorno di Dargen D'Amico all'Ariston e l'omaggio a Pinocchio - Il video; Sanremo 2026, Andrea Bocelli super ospite dell’ultima serata: il ritorno all’Ariston dopo oltre trent’anni; Achille Lauro, il ritorno all’Ariston tra scandali e rinascite: le sue quattro (più una) vite sanremesi; SANREMO 2026 - SAL DA VINCI il ritorno all’Ariston con Per sempre sì tra amore, promessa e musica popolare.

Arisa e la sua «Magica favola»: ritorno all'Ariston tra introspezione e libertàArisa si presenta all'Ariston con Magica favola, un brano che rilegge passato e presente, e con una cover di Quello che le donne non dicono interpretata con il Coro del Teatro Regio di Parma ... notizie.it

Francesco Renga a Sanremo: il ritorno del bresciano all’AristonFrancesco Renga a Sanremo 2026 per l’undicesima volta con Il meglio di me, un brano essenziale e personale. Canterà come 29esimo artista. elivebrescia.tv

Questa sera Alicia Keys ed Eros Ramazzotti, super ospiti internazionali del Festival di Sanremo, canteranno per la prima volta dal vivo insieme e in anteprima mondiale. Eros Ramazzotti, partito con il suo tour “Una Storia Importante World Tour”, tornerà ecce - facebook.com facebook

Questa sera Alicia Keys ed Eros Ramazzotti, super ospiti internazionali del Festival di Sanremo, canteranno per la prima volta dal vivo insieme e in anteprima mondiale. Eros Ramazzotti, partito con il suo tour “Una Storia Importante World Tour”, tornerà ecce x.com