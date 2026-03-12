Verdiana Pettinari è nata a Savona da Enrica Bonaccorti e Daniele Pettinari. La relazione tra i due si è svolta negli anni Settanta e si è conclusa poco dopo la nascita della prima figlia. Verdiana è conosciuta principalmente come la figlia della conduttrice e attrice italiana. La sua nascita rappresenta il risultato di un legame tra i due genitori.

Verdiana Pettinari è nata a Savona ed è frutto del legame di Enrica Bonaccorti con Daniele Pettinari, i due ebbero una relazione durante gli anni Settanta che terminò poco dopo la nascita della loro prima figlia. Verdiana dunque è cresciuta solamente con mamma Enrica a cui è legatissima. Si è diplomata alla Marymount International School di Roma, specializzandosi poi in giornalismo all’Istituto Superiore di Comunicazioni di Roma. Nel2003 è diventata giornalista pubblicista e oggi lavora come talent handler per le case di produzione cinematografiche più importanti dalla Warner Bros Pictures alla Twentieth Century Fox: Verdiana dunque gestisce la presenza delle celebrità ai vari eventi e alle presentazioni dei film. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Verdiana Pettinari, la figlia di Enrica Bonaccorti

“Ho paura per mia figlia Verdiana perché mi ricordo quando, 20 anni fa, persi mia madre: un dolore terribile, non voglio che lo provi”: così Enrica BonaccortiEnrica Bonaccorti continua le sue terapie per la cura per un tumore al pancreas, diagnosticato nell’estate del 2025.

Enrica Bonaccorti: “La chemio mi ha buttata giù, ho paura per mia figlia”"Non penso al futuro", sono queste le parole di Enrica Bonaccorti, che da mesi sta lottando contro un tumore al pancreas.

Enrica Bonaccorti, Figlia Verdiana: Perchè Ha Lo Stesso Cognome Della Madre!

