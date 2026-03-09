Aversa | il Glaucoma conferenza stampa e screening gratuiti l’11 marzo

Aversa ospita l’11 marzo una conferenza stampa dedicata al glaucoma, una malattia oculare degenerativa che colpisce un milione di italiani. Durante l’evento saranno offerti screening gratuiti per rilevare precocemente questa condizione, spesso sconosciuta a metà delle persone che ne sono affette. La diagnosi tempestiva può prevenire conseguenze gravi come l’ipovisione e la perdita definitiva della vista.

AVERSA. Un milione di italiani ne soffre, ma la metà non lo sa. Il glaucoma è una patologia oculare degenerativa che, se non diagnosticata in tempo, può condurre all'ipovisione e alla cecità. Per accendere i riflettori su questa emergenza sanitaria, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (U.I.C.I.) – Sezione Territoriale di Caserta, in collaborazione con la Fondazione I.A.P.B. Italia ETS e il Comune di Aversa, promuove una giornata dedicata alla prevenzione e all'informazione. Mercoledì 11 marzo, alle ore 10, presso la Sala della Memoria del Comune di Aversa, si terrà la conferenza stampa dal titolo "Il Glaucoma: cos'è e come prevenire".