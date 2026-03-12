Giusi Bartolozzi non può dimettersi i sospetti di Rosy Bindi su Nordio | Temo sappia più cose di lui

Giusi Bartolozzi si trova al centro di una vicenda che coinvolge sospetti e rivelazioni sul caso Almasri. Secondo alcune fonti, la sua posizione potrebbe mettere in discussione il ministro Nordio e il Governo. La Bartolozzi ha dichiarato di non poter dimettersi, mentre Rosy Bindi ha espresso dubbi sulla conoscenza che Nordio avrebbe di alcune questioni. La situazione resta molto complessa e senza risposte ufficiali.

Le dichiarazioni sui magistrati di Giusi Bartolozzi, capa di gabinetto del ministro Carlo Nordio, hanno fatto discutere. Il giornalista Massimo Giannini e l'ex ministra Rosy Bindi, ospiti a 8 e Mezzo, hanno espresso la loro opinione sulle mancate dimissioni della politica. I sospetti è che sappia "più cose" del titolare della Giustizia. I sospetti di Rosy Bindi su Giusi Bartolozzi L'editoriale di Marco Travaglio sul caso Bartolozzi La difesa dei Bartolozzi da parte di Nordio I sospetti di Rosy Bindi su Giusi Bartolozzi Nel corso della trasmissione 8 e Mezzo, la conduttrice Lilli Gruber ha chiesto a Giannini e Bindi se avessero capito perché Bartolozzi non si fosse dimessa dopo le dichiarazioni fatte in una televisione siciliana sul referendum sulla Giustizia.

Nordio difende Giusi Bartolozzi dopo le polemiche e allontana le dimissioni: "Si chiedono per cose più serie"Il ministro della Giustizia Carlo Nordio torna a difendere Giusi Bartolozzi, stemperando ancora una volta le polemiche per le esternazioni che la sua...

Discussioni sull' argomento Bartolozzi e l'irritazione di Meloni. Lei non si scusa ma concede: Profondo dispiacere; Meloni in campo per riforma Giustizia, bufera su Bartolozzi. Opposizioni: Nordio venga in Aula; Bartolozzi: La magistratura è un plotone d’esecuzione. Non previste scuse pubbliche; Bartolozzi ci ha creato un grosso problema con le sue parole sul referendum.

A difendere Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto nonché magistrata che vorrebbe “togliere di mezzo la magistratura” con la separazione delle carriere, è (ancora) lei, Giulia Bongiorno. Ovvero, l’avvocata che quando si toglie la toga fa la presidente della commis facebook

Meloni vuole far fuori Giusi Bartolozzi dopo il referendum. E c’è già il suo sostituto. Urne. Se vince il No, Bartolozzi sarà trasferita al ministero: al suo posto il capo del legislativo In tv senza chiedere l’autorizzazione a Nordio. @salvini_giacomo x.com