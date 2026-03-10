Il ministro della Giustizia ha dichiarato che il parlamentare Bartolozzi non deve dimettersi, affermando che ha chiarito il suo punto di vista. La presa di posizione arriva dopo le discussioni che hanno coinvolto il politico, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui passaggi successivi. La dichiarazione è stata rilasciata nel contesto di un intervento pubblico senza altre precisazioni.

"No, non deve dimettersi". Così, senza tanti giri di parole, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio chiude le polemiche sul caso Bartolozzi. In un incontro per il sì al referendum sulla giustizia, a Torino, rispondendo ai giornalista su quanto affermato dalla sua capa di gabinetto, il ministro non ha dubbi. "La stessa dottoressa Bartolozzi ha chiarito il suo punto di vista, che non si riferiva assolutamente a tutta la magistratura, ma soltanto a quella piccola parte minoritaria che ha definito politicizzata ", ha spiegato. Aggiungendo: "Sicuramente, come ho già detto, sono certo che si chiuderà con un'espressione che può essere stata interpretata in modo improprio, ma che, conoscendola anche come magistrato, non rappresenta certamente il suo pensiero". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nordio: "Bartolozzi? Non deve dimettersi, ha chiarito il suo punto di vista"

Articoli correlati

Referendum: Lupi, 'Nordio ha chiarito, abbassiamo tutti i toni'Roma, 15 feb (Adnkronos) - "La sinistra attacca il ministro Nordio per aver richiamato un'espressione usata in passato dal procuratore Di Matteo.

Chi è Giusi Bartolozzi e cosa ha detto la capa gabinetto del ministro Nordio sul Referendum sulla GiustiziaContinuano a fare discutere le parole di Giusi Bartolozzi, capa di gabinetto del ministro della Giustizia, ex deputata di Forza Italia indagata per...

Una selezione di notizie su Nordio Bartolozzi Non deve dimettersi...

Temi più discussi: Nordio: Dispiaciuto per parole di Bartolozzi, non rispecchiano il suo pensiero; Bartolozzi: La magistratura è un plotone d’esecuzione. Nordio: Certo che si scuserà; La capo di gabinetto di Nordio: Votate Sì, ci togliamo di mezzo la magistratura. E' rivolta; Referendum Giustizia, sconcerto per le parole di Bartolozzi: Votiamo sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, è un plotone d'esecuzione.

Il ministro Nordio sul caso Bartolozzi: «Si riferiva a una parte minoritaria della legislatura. E ora si scuserà. Non deve dimettersi»«Ho già fatto un comunicato e la stessa dottoressa Bartolozzi ha chiarito il suo punto di vista, che non si riferiva assolutamente a tutta la magistratura ma soltanto a quella piccola parte minoritari ... msn.com

Nordio, Bartolozzi non deve dimettersiNo, non deve dimettersi. La stessa dottoressa Bartolozzi ha chiarito il suo punto di vista, che non si riferiva assolutamente a tutta la magistratura, ma soltanto a quella piccola parte minoritaria, ... lospiffero.com

Chi è Giusi Bartolozzi e cosa ha detto la capa gabinetto del ministro Nordio sul Referendum sulla Giustizia x.com

Corriere della Sera. . Alla fine le scuse per quelle frasi sulla magistratura come «plotone di esecuzione» pronunciate da Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della Giustizia, sono arrivate. Ma direttamente da Carlo Nordio, che si è detto «dispiaciuto». - facebook.com facebook