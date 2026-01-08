Giulia Salemi dal lavoro all’amore per Pierpaolo e Kian | spunta una smentita

Recenti indiscrezioni avevano ipotizzato una gravidanza per Giulia Salemi, ma una prima smentita sembra mettere a tacere le voci. La showgirl, ormai nota anche per il suo legame con Pierpaolo e Kian, torna a essere protagonista di discussioni senza conferme ufficiali. La vicenda evidenzia come il gossip possa influenzare l’immagine pubblica, ma anche come sia importante attendere fonti affidabili prima di trarre conclusioni.

Giulia Salemi e la gravidanza che non c'è: il gossip esploso si affievolisce, arriva una prima (e quasi ipotetica) smentita. In Italia basta una foto con una felpa larga e parte l'orchestra. Non importa se stai semplicemente respirando: se sei Giulia Salemi, per il web sei già incinta. Di nuovo. Per la seconda volta. Anche se non lo sei. La Salemi e il Pretelli sono diventati genitori del piccolo Kian e tra due giorni compirà un anno. La nota influencer é nuovamente in dolce attesa? Alberto Dandolo sull'ultimo numero del settimanale Oggi ha riportato chi fonti vicine all'ex gieffina avrebbero smentita la seconda gravidanza.

