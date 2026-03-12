Giulia Salemi | Kian mi è mancato tantissimo a Pechino Express ma dopo il parto avevo bisogno di riposare

Giulia Salemi, nota conduttrice e influencer, è tornata in televisione come inviata di “Pechino Express”, che debutta il 12 marzo su Sky e Now. In un’intervista, ha raccontato di aver sentito molto la mancanza di Kian durante le riprese a Pechino, ma ha spiegato di aver avuto bisogno di riposo dopo il parto. Il suo ruolo nel programma si inserisce in una nuova avventura televisiva.

Solare, spontanea, ma anche precisa e professionale. Giulia Salemi alle prese con una nuova avventura televisiva: è tra gli inviati della nuova edizione di “Pechino Express”, dal 12 marzo su Sky e Now. Tra entusiasmo, senso di responsabilità e una nuova fase della sua vita da mamma, Giulia ci ha raccontato cosa ha significato per lei questa esperienza. Poco più di 10 anni fa, nel 2015, Giulia partecipava a Pechino Express come concorrente, insieme a sua mamma Fariba. “È stato bellissimo, intenso, ma è stato anche divertente”, ci ha svelato Giulia, quando l'abbiamo incontrata durante l'attività stampa a Milano per il lancio di Pechino Express. 🔗 Leggi su Today.it

