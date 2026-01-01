Capodanno con MasterChef Italia Sky e NOW | Green Mystery Box e sfida al Parmigiano Reggiano

Vivi un Capodanno diverso con MasterChef Italia su Sky e NOW, tra sostenibilità e cucina di livello. La serata include la Green Mystery Box, una sfida al Parmigiano Reggiano e l’attesa prima esterna di stagione, con Chiara Pavan e l’iconica Insalata Liquida. Un’occasione per apprezzare la cucina creativa e responsabile, in un evento che combina tensione, talento e innovazione in un contesto di grande qualità.

una serata evento tra sostenibilità, tensione in cucina e prima esterna di stagione, con Chiara Pavan, l’iconica Insalata Liquida e una competizione che alza subito il livello della sfida.. Nella Masterclass di MasterChef Italia il nuovo anno porta con sé un tuffo nella tradizione ma anche qualche innovazione importante: quel che è certo è che la gara continua e non sono ammesse distrazioni. Per i 18 cuochi amatoriali ancora in gara, gli episodidi giovedì 1° gennaio 2026, sempre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, partiranno all’insegna del green e della sostenibilità: il trio di giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli riaccoglierà infatti in postazione Chef Chiara Pavan, che sarà la protagonista delle nuovissime Green Mystery Box, delle speciali Mystery che, per la prima volta al mondo, saranno incentrate su ingredienti che aiutano sostenibilità e riutilizzo. 🔗 Leggi su Digital-news.it

