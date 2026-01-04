Un ladro scippa l’anello di fidanzamento a un ragazzo La polizia lo ferma e recupera la refurtiva Scatta la proposta di matrimonio nell’ufficio denunce

Un episodio a Milano ha visto un ladro sottrarre l’anello di fidanzamento a un giovane, ma la polizia è intervenuta prontamente recuperando la refurtiva. L’evento si è concluso con una proposta di matrimonio nell’ufficio denunce, trasformando un momento di tensione in una lieta occasione. Un’altra vicenda ha coinvolto un ragazzo a cui sono stati sottratti zaino e trolley alla Stazione Centrale, evidenziando le dinamiche di sicurezza in città.

