Un ladro scippa l’anello di fidanzamento a un ragazzo La polizia lo ferma e recupera la refurtiva Scatta la proposta di matrimonio nell’ufficio denunce
Un episodio a Milano ha visto un ladro sottrarre l'anello di fidanzamento a un giovane, ma la polizia è intervenuta prontamente recuperando la refurtiva. L'evento si è concluso con una proposta di matrimonio nell'ufficio denunce, trasformando un momento di tensione in una lieta occasione.
Un dramma sentimentale a lieto fine. A un ragazzo scippano zaino e trolley alla Stazione Centrale di Milano. La disperazione però è doppia perché proprio dentro lo zaino c’è il prezioso anello di famiglia per fare la proposta di matrimonio alla fidanzata. Gli agenti però identificano il ladro e recuperato la refurtiva, scatta così la proposta di matrimonio nell’ufficio denunce della polizia di Stato in Stazione Centrale tra gli applausi degli agenti. I nomi dei due fidanzatini non sono stati resi noti, ma è stata diffusa una foto della coppia felice in posa davanti alla statua di Giulietta a Verona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
