Si mostra nervoso durante un controllo la polizia gli trova una roncola con una lama di 25 centimetri nascosta nel portabagagli

Negli ultimi giorni, la Polizia di Stato ha denunciato un uomo di circa 25 anni di origini slovacche, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a bordo della sua auto mentre mostrava segni di nervosismo durante un controllo. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato una roncola con una lama di 25 centimetri nascosta nel portabagagli.

Gli accertamenti sono scattati dopo che il 25enne al volante, alla vista dei poliziotti, ha accelerato improvvisamente cercando di scappare. Dovrà rispondere del reato di porto di armi od oggetti atti a offendere Gli accertamenti sono scattati dopo che la persona al volante, alla vista dei poliziotti, ha accelerato improvvisamente cercando di eludere il controllo. Una volta raggiunto e fermato il veicolo, nel corso delle operazioni di controllo dei documenti, il conducente era apparso nervoso spostandosi in continuazione sul sedile, dava motivo di sospettare che stesse occultando qualcosa. Un’ispezione maggiormente approfondita ha permesso alle forze dell’ordine di scoprire, all’interno del bagagliaio un coltello – una roncola in ferro - con una lama lunga 25 centimetri. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

