Gip e procuratore abbracciati alla manifestazione per il No | la foto diventa virale

Durante una manifestazione a Bari, Antonella Cafagna, giudice per le indagini preliminari, e Roberto Rossi, procuratore della Repubblica, sono stati fotografati mentre si abbracciavano. La foto ha rapidamente fatto il giro del web, attirando l’attenzione di molti utenti sui social media. I due professionisti si sono mostrati in un momento di vicinanza, suscitando discussioni tra chi li ha notati.

Lei è Antonella Cafagna, magistrato in servizio presso il Tribunale di Bari con funzioni di GIP-GUP, mentre lui è Roberto Rossi, procuratore della Repubblica di Bari. Una foto, diffusa sui social da Gian Domenico Caiazza, presidente del Comitato della Fondazione Luigi Einaudi per il Sì alla separazione delle carriere dei magistrati, ritrae i due togati abbracciati mentre, in occasione di un evento pubblico, indossano una T-shirt in cui si sponsorizza il no al referendum. Due togati "con la stessa t-shirt pubblicitaria per il no, con grande amicizia, felici come normali che sia, insieme in una battaglia politica", commenta Caiazza. Che, poi, precisa: "Saranno senza alcun dubbio, non li conosco, ma non dubito dei magistrati eccellenti, perfettamente in grado di fare il loro lavoro nel rispetto delle regole e della legge".