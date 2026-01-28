Google Foto introduce una nuova funzione che permette di trasformare i selfie in meme in pochi secondi. Basta scattare una foto e l’AI si occupa di accoppiare l’immagine con vari template, creando subito contenuti divertenti da condividere sui social. La novità si chiama “Me Meme” e già fa discutere gli utenti, che si preparano a vedere le proprie facce diventare virali.

Google Foto ha appena lanciato una funzione che trasforma i tuoi selfie in veri e propri meme. La novità, chiamata “ Me Meme ”, sfrutta l’intelligenza artificiale per combinare una tua foto con template predefiniti o caricati dall’utente, creando immagini divertenti e condivisibili. Al momento disponibile in fase sperimentale solo negli Stati Uniti, questa funzione punta a rendere l’app più interattiva e stimolare la creatività digitale, senza bisogno di software esterni. Caricare foto ben illuminate e frontali garantisce i risultati migliori, mentre l’AI permette anche di salvare, condividere o rigenerare l’immagine quante volte si desidera. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La tua foto potrebbe diventa virale: Google foto lancia l’AI che ti trasforma in meme immediato

Approfondimenti su Google Foto

Google Foto Me Meme, sviluppato con l’intelligenza artificiale Gemini, permette di creare meme personalizzati utilizzando il volto degli utenti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Google Foto

Argomenti discussi: Ora la modalità AI di Google può cercare anche nelle tue e mail e nelle tue foto: come funziona; Mostra la tua Santa Cruz e vinci un Gift Box SC!; Trasformare Foto in Anime: Migliori App Filtro Anime Gratis; Ciao Valter, sono tua sorella: tappezza la città con il suo volto per trovare il fratello scomparso 6 anni fa.

La nuova Siri potrebbe essere più vicina del previsto, grazie Google #Apple https://gizchina.it/2026/01/nuova-siri-in-arrivo-molto-presto/ - facebook.com facebook

La “Protezione antifrode” di Google Telefono potrebbe non essere più esclusiva dei Pixel x.com