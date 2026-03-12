Giovanni Allevi | premiazione e presentazione del libro I nove doni

Il 22 marzo alle 15 nell’auditorium Petruzzi si terrà la cerimonia di premiazione di Giovanni Allevi, che riceverà il premio alla cultura nell’ambito della 53esima edizione dei Premi internazionali Flaiano. Contestualmente, sarà presentato il suo nuovo libro intitolato

Il 22 marzo, alle ore 15, nell'auditorium Petruzzi, sarà premiato Giovanni Allevi con il premio alla cultura per l'edizione 2026 nell'ambito della 53 edizione dei Premi internazionali Flaiano. Interprete, compositore e ambasciatore della cultura nel mondo, prima della premiazione Allevi presenterà il suo libro "I nove doni" (Ed. Solferino). Il maestro nel volume racconta la propria vita, la musica che lo accompagna in ogni momento della giornata e la spiritualità che ha scoperto in un momento difficile, da cui trae la forza per continuare il proprio percorso.

Pescara, Premi Flaiano: a Giovanni Allevi il premio alla Cultura 2026Premi internazionali Flaiano: premio alla Cultura 2026 è il musicista Giovanni Allevi, la consegna a Pescara il 22 marzo ... rete8.it

Giovanni Allevi oggi a Domenica In: chi è il compositore, il mieloma multiplo e il docufilm Allevi - Back to LifeMoltissimi i riconoscimenti di Giovanni Allevi. Nel 2005 a Vienna è insignito dell'onorificenza di Bösendorfer Artist per la valenza internazionale della sua espressione artistica, oltre a ... ilmessaggero.it

