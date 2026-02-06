Frate Francesco oltre il mito a Podenzano presentazione del libro di Grado Giovanni Merlo

Frate Francesco torna al centro dell’attenzione a Podenzano, dove è stata presentata una nuova pubblicazione di Grado Giovanni Merlo. L’evento si inserisce nelle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, e il Comune ha organizzato un appuntamento che ha attirato molti studiosi e curiosi. La presentazione ha offerto nuove chiavi di lettura sulla figura del santo, andando oltre i miti e le leggende che lo circondano da secoli.

Nel quadro delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi (1226-2026), il Comune di Podenzano promuove un appuntamento di straordinario rilievo culturale e scientifico.Sabato 14 febbraio 2026, alle ore 18 all’Auditorium comunale (via Montegrappa 100, Podenzano).🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su Frate Francesco "È stata tutta vita", a Podenzano la presentazione del libro di Valentina Mastroianni Il 4 febbraio 2026 alle 21, presso la palestra comunale di via Lombardelli 16 a Podenzano, si terrà la presentazione del libro di Valentina Mastroianni, intitolato Presentazione del libro “L'accademia dei talenti” di Francesco Sodi Venerdì 30 gennaio, alle 18, si tiene alla Biblioteca Comunale di Arezzo la presentazione del libro “L'accademia dei talenti” di Francesco Sodi. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Frate Francesco Argomenti discussi: Commozione e applausi a Borzano per la posa della pietra d’inciampo per Francesco Grasselli; Terrasanta 1/2026; Notizie dalla crisi del Servizio sanitario nazionale: fra manutentori e trasformatori; Esordio fra i banchi della Giunta per l'assessore Paolicelli: Lavorerò ogni giorno per dare risposte ai nostri agricoltori. Il calendario di Frate Indovino fa 80 anni e va in tvNegli ottant'anni dalla nascita del Calendario di Frate Indovino si celebreranno gli ottocento dalla morte di San Francesco di Assisi. L'almanacco più famoso in Italia, con oltre 2 milioni e mezzo di ... ansa.it San Bonaventura, 15 luglio 2025/ Oggi si ricorda il frate vicino a San Francesco Patrono dei fattoriniSan Bonaventura deve il suo nome al miracolo di San Francesco che lo guarì a soli 4 anni. Fu autore della biografia ufficiale del Santo di Assisi Ogni anno, il 15 luglio, la Chiesa Cattolica celebra ... ilsussidiario.net Frate Francesco 2026 (@fratefrancesco2026) facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.