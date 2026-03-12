I Gas Runners Massa vincono il 14° Trofeo Certosino, un premio che viene assegnato alla società con il maggior numero di primi posti. La squadra conquista quattro titoli regionali giovanili, dimostrando una forte supremazia nella competizione. La manifestazione si svolge nel settore giovanile, coinvolgendo diverse categorie di atleti delle regioni limitrofe. La vittoria evidenzia la presenza di un gruppo particolarmente competitivo.

I Gas Runners Massa centrano il bersaglio e conquistano, con quattro titoli regionali giovanili, l'ambitissimo 14° Trofeo Certosino, che viene assegnato alla società con più primi posti. Ciliegina sulla torta il primo posto assoluto nella sfida di 5 km per il portacolori del team Andrea Manfredi. Circa 350 concorrenti hanno preso parte alla quinta ed ultima tappa del campionato regionale individuale di corsa campestre Csi che godeva del patrocinio del Comune di Montignoso e del comitato provinciale Csi di Massa Carrara. Il primo evento stagionale dei Gas è stato un successo nonostante sia stato condizionato dal maltempo. La kermesse, allestita nell'area verde in prossimità dell'Arena della Versilia, prevedeva gare master (5 e 3 km) e giovanili da esordienti C a cadetti.

© Lanazione.it - Giovanili Trofeo Certosino. I Gas Runners senza rivali

