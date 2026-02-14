atletica brilla la stella dei gas runners massa lazzarotti convocato per i nazionali fidal

Francesco Lazzarotti, atleta dei Gas Runners Massa, è stato convocato per i campionati nazionali Fidal dopo aver vinto una gara regionale di 1500 metri, portando così il nome della squadra toscana ai livelli più alti.

I Gas Runners Massa brillano con la loro stella: Francesco Lazzarotti svetta ancora dimostrando di essere tra i vertici toscani nel mezzofondo. Dopo vari ori e podi di prestigio, finalmente il meritato risultato con la convocazione per i nazionali Fidal. Reduce dagli 800 metri indoor (in cui ha stabilito il proprio personale in 2’14“77), dall’oro nel Gran Prix di cross Csi a Scandicci e ancora prima dal 5° posto nei regionali Fidal di campestre a Policiano Arezzo, ha nuovamente mostrato quello di cui è capace nella corsa campestre. A Campi Bisenzio, al parco di Villa Montalto, ha messo il segno nella seconda tappa dei toscani di campestre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Ai Campionati di cross a Monteriggioni, i Gas Runners Massa si sono distinti con ottimi risultati.

Gli atleti dell’Asd Gas Runners Massa si sono distinti ai campionati provinciali MassaLucca di corsa campestre a Pietrasanta.

