Sulle orme di Giotto e San Francesco dove è nato lo sguardo dell’uomo moderno

A Milano, un nuovo percorso artistico si ispira a figure come Giotto e San Francesco, segnando un punto di svolta nel modo di rappresentare l’uomo e il suo sguardo. La mostra, appena inaugurata, riunisce opere che tracciano questa evoluzione, evidenziando come l’arte abbia da sempre accompagnato le trasformazioni della percezione umana senza clamore, attraverso dettagli e intuizioni che cambiano lentamente nel tempo.

MILANO – Esistono momenti nella storia in cui il modo di percepire la realtà cambia per sempre. Non sono trasformazioni repentine, ma processi silenziosi che partono da un’intuizione, un gesto, una pennellata. Nel 2026, l’Italia celebra l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, ma lo fa attraverso una lente particolare: quella di Giotto, l’artista che per primo ha dato un volto, un corpo e uno spazio tridimensionale al messaggio del Poverello. L’itinerario proposto da Elle Viaggi non è una semplice escursione turistica, ma un viaggio filologico nel “laboratorio dell’anima” dell’Occidente. Per il viaggiatore contemporaneo,. 🔗 Leggi su Newsagent.it

