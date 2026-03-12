Giornate Italiane del Sollevamento la fiera si sposta da Piacenza a Parma

Le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali si terranno quest’anno a Parma, dopo essere state organizzate a Piacenza nelle edizioni precedenti. La decisione è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori. La manifestazione riunisce aziende e professionisti del settore, offrendo un’occasione per presentare novità e tecnologie nel campo del sollevamento e dei trasporti eccezionali.

La notizia è ufficiale: il Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, si sposta da Piacenza a Parma. L’annuncio, di pochi giorni fa, come riporta IlPiacenza, riguarda l’undicesima edizione della fiera più importante d’Europa dedicata al settore. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

