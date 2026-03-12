Giornate Italiane del Sollevamento la fiera si sposta da Piacenza a Parma

Le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali si terranno quest’anno a Parma, dopo essere state organizzate a Piacenza nelle edizioni precedenti. La decisione è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori. La manifestazione riunisce aziende e professionisti del settore, offrendo un’occasione per presentare novità e tecnologie nel campo del sollevamento e dei trasporti eccezionali.

La notizia è ufficiale: il Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, si sposta da Piacenza a Parma. L’annuncio, di pochi giorni fa, come riporta IlPiacenza, riguarda l’undicesima edizione della fiera più importante d’Europa dedicata al settore. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati In Fiera un weekend da leccarsi i baffi: si torna a celebrare le eccellenze italiane con Sapeur e il Forlì Wine FestivalNei padiglioni della Fiera di Forlì, da venerdì 23 a domenica 25 gennaio la cultura e le tradizioni della buona tavola tornano protagoniste per tre... Leggi anche: Edilizia, arriva la sesta edizione 'Giornate Italiane del calcestruzzo' Tutto quello che riguarda Giornate Italiane del Temi più discussi: Le Giornate italiane del sollevamento lasciano Piacenza Expo per Parma; Le Giornate del Sollevamento lasciano Piacenza Expo per Parma; Giornate Italiane del Sollevamento, la fiera si sposta da Piacenza a Parma; Le Giornate del Sollevamento lasciano Piacenza Expo per la Fiera di Parma. Le Giornate del Sollevamento lasciano Piacenza Expo per la Fiera di ParmaUna delle storiche fiere di Piacenza Expo si trasferisce a Parma. Il Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento organizzate da Mediapoint ad anni alterni ... piacenzasera.it GIS, la fiera del sollevamento, si sposta da Piacenza a ParmaLa notizia è ufficiale: GIS, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionalisi trasferisce! L’annuncio, di pochi minuti fa, riguarda ... pneusnews.it Poste Italiane e la Polizia di Stato collaborano nelle «Giornate della Prevenzione frodi» per fornire tutti gli strumenti utili per non esserne vittime - facebook.com facebook L’Ambasciata d’Italia in si unisce al ricordo delle vittime della tragedia dell’11 marzo 2011. Nel giorno delle commemorazioni del terribile terremoto del Tohoku, rendiamo omaggio alla resilienza delle comunità colpite e rinnoviamo la nostra vicinanza al po x.com