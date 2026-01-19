In Fiera un weekend da leccarsi i baffi | si torna a celebrare le eccellenze italiane con Sapeur e il Forlì Wine Festival
Dal 23 al 25 gennaio, la Fiera di Forlì ospita il Sapeur e il Forlì Wine Festival, un evento dedicato alle eccellenze gastronomiche italiane. Per tre giorni, i visitatori potranno scoprire sapori autentici e tradizioni radicate nella cultura culinaria regionale, lontane dalla grande distribuzione. Un’occasione per apprezzare la qualità e la varietà della buona tavola italiana in un contesto che valorizza le radici e le produzioni locali.
Nei padiglioni della Fiera di Forlì, da venerdì 23 a domenica 25 gennaio la cultura e le tradizioni della buona tavola tornano protagoniste per tre giorni tra i sapori e i profumi della migliore gastronomia regionale italiana, quella non abitualmente reperibile al supermercato, ma alle cui radici.🔗 Leggi su Forlitoday.it
