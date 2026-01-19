In Fiera un weekend da leccarsi i baffi | si torna a celebrare le eccellenze italiane con Sapeur e il Forlì Wine Festival

Dal 23 al 25 gennaio, la Fiera di Forlì ospita il Sapeur e il Forlì Wine Festival, un evento dedicato alle eccellenze gastronomiche italiane. Per tre giorni, i visitatori potranno scoprire sapori autentici e tradizioni radicate nella cultura culinaria regionale, lontane dalla grande distribuzione. Un’occasione per apprezzare la qualità e la varietà della buona tavola italiana in un contesto che valorizza le radici e le produzioni locali.

Questo weekend a Monterchi è festa! In occasione della Fiera di Sant’Antonio, il Museo della Madonna del Parto vi aspetta con apertura speciale oggi e domani Orari di apertura: • 10:00 – 13:00 • 14:00 – 17:00 Un’occasione perfetta per unire tradizi - facebook.com facebook

