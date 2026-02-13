Edilizia arriva la sesta edizione ' Giornate Italiane del calcestruzzo'

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - Marco Rossi, direttore della manifestazione, spiega che la sesta edizione delle 'Giornate Italiane del calcestruzzo' si concentra quest’anno sull’avanzamento delle tecnologie sostenibili nel settore, con un’attenzione particolare al riciclo degli inerti, che quest’anno rappresenta il 30% delle aziende partecipanti.

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - Innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale, riciclo degli inerti e sviluppo delle grandi opere infrastrutturali tornano al centro della scena con la sesta edizione del Gic – Giornate Italiane del Calcestruzzo e degli Inerti da Costruzione e Demolizione – Italian Concrete Days, la mostra-convegno italiana dedicata alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo, dalla prefabbricazione alla demolizione delle strutture in cemento armato, dal trasporto al recupero e riciclaggio degli inerti, fino alle pavimentazioni continue e ai massetti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

