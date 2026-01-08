Qualità del sonno | il futuro della tua salute rivelato dal modo in cui dormi Ecco che cosa ha scoperto un nuovo studio pioneristico

La qualità del sonno svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento della salute. Uno studio innovativo ha dimostrato come l’analisi dei segnali fisiologici durante il riposo, supportata dall’intelligenza artificiale, possa individuare precocemente rischi di malattie. Questa scoperta apre nuove prospettive per la prevenzione e il monitoraggio della salute, evidenziando l’importanza di un sonno regolare e di qualità.

