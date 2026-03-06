Giornata Mondiale del Rene screening e prevenzione a Taranto al centro commerciale Porte dello Jonio

In occasione della Giornata Mondiale del Rene, presso il centro commerciale Porte dello Jonio a Taranto vengono offerti screening e servizi di prevenzione dedicati alla salute dei reni. L’iniziativa si svolge durante tutta la giornata e coinvolge operatori sanitari specializzati che forniscono informazioni e controlli gratuiti ai cittadini interessati. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza di controlli regolari e prevenzione.

L'appuntamento si svolgerà nella galleria del centro commerciale Porte dello Jonio e rientra nella mobilitazione internazionale promossa dalla Federazione Internazionale delle Malattie Renali ETS e dalla Società Internazionale di Nefrologia. Per il 2026 il tema scelto è "Salute renale per tutti. Vicini alle persone. Attenti al pianeta". "La Giornata Mondiale del Rene è per noi una prassi consolidata – spiega il professor Morrone, direttore della Nefrologia del Santissima Annunziata – e rientra tra le attività di screening che la nefrologia mondiale promuove in contemporanea.