La Puglia riceve due milioni di euro per finanziare la progettazione del primo Its Campus regionale. Questo intervento mira a creare un luogo dedicato alla formazione tecnica superiore, rafforzando le opportunità educative e professionali nel territorio. La realizzazione di questo campus rappresenta un passo importante per lo sviluppo delle competenze e l’orientamento al mercato del lavoro nella regione.

La Puglia è tra le destinatarie di un finanziamento di due milioni di euro per la progettazione del primo Its Campus della regione. I fondi sono stati assegnati nell'ambito di un apposito avvisto del Ministero dell'istruzione e del merito, di cui la Puglia è risultata vincitrice insieme ad altre. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Un campus per gli Istituti Tecnologici Superiori: alla Puglia due milioni per la progettazione

Puglia: due milioni di euro per la progettazione del primo Its Campus - L'Its Campus è una struttura formativa che ospita Istituti Tecnologici Superiori (Its Academy) e che prevede laboratori tecnologici all’avanguardia, aule attrezzate, spazi per il coworking, e anche ... brindisireport.it