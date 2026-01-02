Un campus per gli Istituti Tecnologici Superiori | alla Puglia due milioni per la progettazione
La Puglia riceve due milioni di euro per finanziare la progettazione del primo Its Campus regionale. Questo intervento mira a creare un luogo dedicato alla formazione tecnica superiore, rafforzando le opportunità educative e professionali nel territorio. La realizzazione di questo campus rappresenta un passo importante per lo sviluppo delle competenze e l’orientamento al mercato del lavoro nella regione.
La Puglia è tra le destinatarie di un finanziamento di due milioni di euro per la progettazione del primo Its Campus della regione. I fondi sono stati assegnati nell'ambito di un apposito avvisto del Ministero dell'istruzione e del merito, di cui la Puglia è risultata vincitrice insieme ad altre. 🔗 Leggi su Baritoday.it
