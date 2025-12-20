Marracash in concerto a Torino | la scaletta dell' ultima data del Marra Palazzi 25

Marracash è in concerto oggi, sabato 20 dicembre, all'Inalpi Arena di Torino per l'appuntamento conclusivo del tour nei palasport, l'ultima delle dieci date autunnali del King del Rap.Marracash porta sul palco la prosecuzione del tour di successo che ha avuto nell'estate del 2025 negli stadi dove. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: Anna in concerto a Torino per l'ultima data del Vera Baddie Tour 2025: la scaletta

Leggi anche: Annalisa in concerto a Torino: la scaletta della data conclusiva

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Marracash arriva a Torino: data, biglietti e scaletta del concerto all’Inalpi; Marracash, la possibile scaletta del concerto a Padova; Marracash, la possibile scaletta 2025 del doppio concerto di Roma; Marracash al Palazzo dello sport di Roma il 12 e il 13 dicembre: scaletta e viabilità.

Scaletta Marracash a Torino-Inalpi Arena, 20 dicembre 2025 - Sabato 20 dicembre, nuova data del Tour autunnale 2025 di Marracash. msn.com