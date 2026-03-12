Giochi del Mediterraneo | l?incognita sul rinvio pesa sui nuovi contratti per l?organizzazione

La ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo dovrebbe svolgersi dal 21 agosto al 3 settembre tra Taranto, Brindisi e Lecce, ma ancora non è certa la conferma. La possibilità di un rinvio mette in discussione i contratti già firmati per l’organizzazione degli eventi, creando un'incertezza che coinvolge le autorità locali e gli organizzatori. La decisione finale sulla data è ancora in fase di definizione.

Se la ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo si terrà regolarmente dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, Brindisi e Lecce, è ancora una grossa incognita per gli scenari di guerra che coinvolgono alcuni dei Paesi partecipanti all'evento sportivo: Cipro, Libano, Siria e Turchia. Tutto dipenderà dall'evoluzione della situazione e questo dovrà necessariamente essere oggetto di analisi più in là, tra qualche mese, da parte del Governo, del Comitato internazionale e di quello locale. Nel caso, i Giochi non verrebbero annullati ma rinviati. Di quanto non lo si può prevedere al momento. C'è però un tema più immediato. Attiene l'organizzazione dei Giochi, le relative spese, ed esige risposte a stretto giro.