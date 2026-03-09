Giochi del Mediterraneo scelta dell’addetta stampa | male per il sindacato dei giornalisti bene per l’organizzazione La professionista è pensionata

Il Comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo 2026 ha selezionato un’addetta stampa, una professionista pensionata, per il ruolo. La scelta ha suscitato reazioni contrastanti: il sindacato dei giornalisti ha criticato l’esito della selezione, definendola negativa, mentre l’organizzazione ha espresso soddisfazione. Un comunicato di Assostampa Puglia ha commentato la decisione, evidenziando il disappunto per il risultato ottenuto.

Di seguito un comunicato diffuso da Assostampa Puglia: Lascia sgomenti l'esito della selezione per l'incarico di addetto stampa dei Giochi Mediterraneo 2026, che si svolgeranno a Taranto, effettuata dal Comitato organizzatore. Senza entrare nel merito della correttezza formale della procedura, non si può non stigmatizzare la scelta finale, ricaduta su una giornalista pensionata settantenne, nonostante la partecipazione di numerosi e qualificati colleghi e colleghe in età lavorativa, molti dei quali precari e disoccupati. Evidentemente per chi ha valutato le candidature i Giochi del Mediterraneo non devono essere un'occasione né per valorizzare i professionisti che lavorano sul territorio né per dare qualche opportunità a chi il lavoro non ce l'ha.