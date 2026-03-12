Martedì pomeriggio, un ragazzino di 13 anni stava giocando nel giardino della nonna in provincia di Rimini quando si è improvvisamente sentito male. Dopo essere stato trovato privo di sensi, è stato subito soccorso dai presenti. Nessun altro dettaglio è ancora stato comunicato riguardo alle cause dell’incidente. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni del ragazzo.

Un pomeriggio di gioco trasformatosi in un incubo improvviso: è quanto accaduto martedì scorso a un ragazzino di soli 13 anni, ritrovato privo di sensi nel giardino della casa di sua nonna, in provincia di Rimini. Il giovane, che stava trascorrendo un momento di svago nel campetto di casa, è stato rinvenuto dalla parente intorno alle 18:00, disteso a terra. Le grida disperate della donna hanno immediatamente richiamato l’attenzione dei vicini di casa, i primi a prestare un soccorso d’emergenza in attesa dell’arrivo del personale sanitario. Il 118, giunto rapidamente sul posto, ha effettuato manovre di rianimazione prolungate e complesse, riuscendo a stabilizzare il giovanissimo prima del trasferimento in codice di massima urgenza presso l’Ospedale Bufalini di Cesena, dove rimane sotto stretta osservazione medica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Giocava nel giardino della nonna, poi la tragedia! Italia, è successo in pochi minuti

