La prima tappa del campionato di ginnastica artistica di serie A1 si è svolta sabato scorso a Modena, con la squadra maschile del Romagna Team che ha ottenuto il terzo posto e quella femminile della Renato Serra il quinto. La competizione ha mostrato segnali positivi, ma anche aspetti che richiedono miglioramenti, segnando un inizio di stagione con risultati incoraggianti.

Segnali incoraggianti e aspetti da migliorare. La prima prova del campionato di ginnastica artistica di serie A1 che si è svolta sabato scorso a Modena, ha confermato le sensazioni della vigilia sia per la squadra maschile del Romagna Team, sia per quella femminile della Renato Serra. Gli uomini si sono classificati terzi, le donne quinte. Ed è proprio da queste ultime che parte l’analisi del presidente Corrado Maria Dones: "Siamo soddisfatti - è stato il suo commento – perché nonostante la squadra sia ampiamente rimaneggiata a causa degli infortuni e dei percorsi di recupero di diverse nostre ginnaste, abbiamo mostrato di possedere talento e capacità per giocarcela nei piani alti della classifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ginnastica artistica, rodaggio iniziale. Terzo e quinto posto nella prima tappa di A1

