Ginnastica artistica Cottbus Fig Apparatus World Cup in diretta su Sportface

La FIG Apparatus World Cup di ginnastica artistica si svolge a Cottbus e viene trasmessa in diretta su Sportface. Questo evento segna il primo impegno internazionale per atleti maschili e femminili nel 2026, attirando molti appassionati. Le competizioni si tengono nel palazzetto di Cottbus, dove atleti di tutto il mondo si sfidano su diversi attrezzi. La gara promette di offrire grandi spettacoli e sorprese, con numerosi giovani talenti pronti a mettere in mostra le loro capacità. La diretta permette di seguire ogni momento in tempo reale.

Prima uscita internazionale per l’Artistica maschile e femminile nel 2026. È arrivato il momento di ripartire per l’Individual Apparatus World Cup, con il primo appuntamento che sarà parecchio suggestivo, in una cornice tutta tedesca, dal 19 al 22 febbraio. La stagione di Coppa del Mondo fa tappa a Cottbus, in Germania! Alla Lausitz Arena si respira l’aria dei grandi eventi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it Ginnastica artistica, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo: torna Elisa Iorio, Cottbus apre la stagioneElisa Iorio torna in nazionale e partecipa alla prima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica a Cottbus, in Germania, che si svolge dal 19 al 22 febbraio. Ginnastica aerobica, domenica 14 dicembre in diretta su Sportface TV la Serie A da Monte di ProcidaDomenica 14 dicembre, Sportface TV trasmetterà in diretta la Serie A di Ginnastica Aerobica da Monte di Procida. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Artistica, World Cup 2026: gli orari e lo streaming della tappa di Cottbus. Ginnastica artistica, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo: torna Elisa Iorio, Cottbus apre la stagioneLa stagione della grande ginnastica artistica si aprirà nel weekend del 19-22 febbraio con la prima tappa della Coppa del Mondo, il massimo circuito ... oasport.it Ginnastica artistica, Esposito e D'Amato vincono in Coppa del mondoAncora un'ottima Italia alla Laubitz Arena di Cottbus in Germania, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2023 di ginnastica artistica. Le vittorie di Manila Esposito al volteggio ed Alice ... rainews.it Federazione Ginnastica d'Italia. Coldplay · Viva La Vida. Questo weekend l’Italia di artistica va a caccia di finali. E voi dove sarete Sabato 21 e domenica 22 febbraio si accendono le Finali della FIG Individual Apparatus World Cup di Cottbus, visib facebook Si sta per alzare il sipario sulla prima tappa di FIG Apparatus World Cup a Cottbus Scopri tutti gli orari e lo streaming della competizione Leggi qui: ginnasticando.it/2026/02/17/art… Federica Salvatelli x.com