Patty Pravo arriva alla ChorusLife Arena per il suo nuovo tour
Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: Patty Pravo, icona della musica italiana, approda a Bergamo con il suo nuovo “Opera Tour”. La regina della scena musicale salirà sul palco della ChorusLife Arena il 10 maggio alle 21, portando sul palco la sua energia e il suo talento in un concerto che promette emozioni uniche. Un appuntamento imperdibile per tutti i fan e gli amanti della buona musica.
Patty Pravo arriva a Bergamo. La cantante, che sarà tra gli artisti in gara alla prossima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Opera”, si esibirà in concerto alla ChorusLife Arena il 10 maggio alle 21 nell’ambito del suo “Opera Tour”. Patty Pravo annuncia il nuovo “Opera Tour” nei principali teatri italiani a partire dall’8 aprile 2026. Queste le prime date: 08 aprile 2026, Firenze (Teatro Verdi); 10 aprile 2026, Varese (Teatro Intred); 12 aprile 2026, Torino (Teatro Colosseo); 20 aprile 2026, Bologna (Teatro Europauditorium); 06 maggio 2026, Milano (Teatro Arcimboldi); 08 maggio 2026, Cremona (Teatro Infinity 1); 10 maggio 2026, Bergamo (ChorusLife Arena); 14 maggio 2026, Padova (Gran Teatro Geox); 17 maggio 2026, Roma (Teatro Brancaccio). 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: Roberto Vecchioni arriva alla ChorusLife Arena con il suo tour
Leggi anche: Giorgio Panariello arriva alla ChorusLife Arena con il suo nuovo show
Patty Pravo annuncia il nuovo “Opera Tour” nei teatri italiani - (askanews) – Patty Pravo annuncia il nuovo “Opera Tour” nei principali teatri italiani a partire dall’8 aprile 2026. msn.com
Concerti: Patty Pravo annuncia l'Opera Tour - Patty Pravo ha annunciato l'“Opera Tour” che andrà in scena nei teatri dall’8 aprile fino al 17 maggio 2026. rockol.it
PATTY PRAVO TORNA IN SCENA CON OPERA TOUR NEI TEATRI ITALIANI Patty Pravo riaccende i riflettori e annuncia “Opera Tour”, una nuova tournée nei principali teatri italiani al via dall’8 aprile 2026. Un #viaggio elegante e potente che toccherà città co - facebook.com facebook
PATTY PRAVO nei teatri con OPERA TOUR. L’artista al suo undicesimo FESTIVAL DI SANREMO, in gara con il brano OPERA scritto da Giovanni Caccamo x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.