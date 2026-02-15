le iniziative per i bambini laboratori creativi teatro e le discese sui gommoni

Durante la seconda settimana delle Olimpiadi, i bambini trovano molte cose da fare a Cinque Cerchi. Tra i laboratori creativi, gli spettacoli teatrali e le discese sui gommoni, il programma offre diverse opzioni per divertirsi. Ogni giorno, i più piccoli possono sperimentare attività nuove e coinvolgenti, creando ricordi speciali durante le giornate sportive.

Laboratori, spettacoli, attività sportive: anche nella seconda settimana di Olimpiadi è ricco il programma a Cinque Cerchi pensato per i più piccoli. "Vogliamo che i Giochi siano un’esperienza che lasci un segno nelle nuove generazioni. L’eredità più importante che possiamo lasciare è culturale ed educativa", ha detto Domenico De Maio della Fondazione Milano Cortina 2026. Tra gli appuntamenti pensati per i bambini e loro famiglie, alla Triennale fino al 22 febbraio, è aperto “Ready, steady. Gioco!“, un laboratorio creativo che attraverso attività manuali e momenti partecipativi esplora in chiave ludica i valori dello sport e dell’amicizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

