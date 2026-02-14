Un pino alto 15 metri è crollato questa mattina a Pisa, schiacciando alcune auto parcheggiate e bloccando la strada principale. Il forte vento dei giorni scorsi potrebbe aver indebolito la pianta, che si trovava vicino a un parcheggio affollato. Le auto sono state danneggiate in modo significativo, e la strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre i vigili del fuoco rimuovevano i detriti.

Pisa, 14 febbraio 2026 – Ancora un albero crollato, ancora un pino, alberi che in città rappresentano un vero problema a causa delle loro radici superficiali (e a volte per la mancata manutenzione). Crolla un pino, paura a Coverciano. Tre auto danneggiate Questa volta è andata bene perché non ci sono persone coinvolte: l’albero, alto 15 metri, è crollato su due auto in sosta in via di Pratale. E’ successo questa mattina poco dopo le 9. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme alla polizia municipale; i vigili del fuoco di Pisa hanno lavorato per ore per tagliare e rimuovere il pino crollato, che stava bloccando la strada, ripristinando così la viabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pino alto 15 metri crolla sulle auto in sosta e blocca la strada

Oggi a Scandicci, un pino è caduto su due auto in sosta in via Gaetano Donizetti, provocando lievi ferite a un uomo.

Nella zona del Tufello, questa mattina un pino è caduto sulla strada, causando danni a sette veicoli, di cui uno completamente distrutto.

