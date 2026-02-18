Bodo Glimt Inter le condizioni del terreno di gioco preoccupano! Spunta un particolare decisamente insidioso

Il Bodo Glimt ha segnalato problemi con il campo di gioco, causando preoccupazione in vista della partita contro l’Inter. La causa è una superficie sconnessa e troppo compatta, che potrebbe influire sulle prestazioni delle squadre. I giocatori si sono lamentati delle condizioni, temendo infortuni e difficoltà nel mantenere il ritmo. Un addetto al campo ha confermato che alcune zone sono particolarmente insidiose. La sfida di questa sera si svolgerà su un terreno che richiede attenzione e adattamento immediato.

Inter News 24 Bodo Glimt Inter, le condizioni del terreno di gioco preoccupano in vista della sfida di questa sera in Champions League. Le condizioni del campo di Bodø sono diventate il tema centrale a poche ore dal fischio d'inizio del playoff di Champions League. Come riportato dall'inviato di Sky Sport, Matteo Barzaghi, l'Inter di Cristian Chivu si troverà ad affrontare un'insidia che va oltre il valore tecnico degli avversari: un terreno di gioco al limite della praticabilità. Bodo Glimt Inter, allarme campo. L'inviato Barzaghi avvisa: «Si sono formate pieghe fastidiose sulle fasce». Inter contro il Bodo Glimt su un campo sintetico in condizioni ridicole: il tappeto è deformato. L'Inter affronta il Bodo Glimt in una partita di Champions League, ma il motivo del disagio è il campo sintetico rovinato.