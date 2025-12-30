Giugliano eventi di fine 2025 | oggi Gianfranco Gallo e domani tocca a Tony Tammaro
A Giugliano, la fine del 2025 si apre con un calendario ricco di eventi. Oggi, 30 dicembre, si tiene uno spettacolo teatrale di Gianfranco Gallo presso la Chiesa delle Concezioniste. Nei prossimi giorni, spazio a Tony Tammaro e altri appuntamenti culturali, offrendo alla comunità occasioni di intrattenimento e svago. Un programma vario per vivere in modo interessante l’ultimo scorcio dell’anno.
Calendario ricco di eventi per la fine del 2025 a Giugliano. Oggi, 30 dicembre, è previsto lo spettacolo teatrale di Gianfranco Gallo presso la Chiesa delle Concezioniste. Appuntamento per gli amanti del teatro alle 20 fino a esaurimento posti. Domani, invece, giorno della Vigilia, spazio alla comicità con “The Last Brunch of the Year”. Dalle 14 . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
