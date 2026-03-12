Giallo Festival | oltre 50 appuntamenti con giallisti italiani e stranieri

Il Giallo Festival torna con oltre 50 eventi dedicati al genere crime, coinvolgendo scrittori italiani e stranieri. La manifestazione, promossa dalla casa editrice Edizioni del LoggioneDamster Edizioni, si svolge a Bologna, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, del Comune di Bologna e del Quartiere Navile. Durante l’edizione si terranno incontri, presentazioni e incontri con autori provenienti da diverse nazioni.

Torna Giallo Festival, il festival dedicato al crime, nelle molteplici espressioni dell’immaginazione e dell’attualità, organizzato dalla casa editrice Edizioni del LoggioneDamster Edizioni con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, del Comune di Bologna e Quartiere Navile. Oltre 50 appuntamenti con giallisti italiani e stranieri; il programma è densissimo e spazia dalla letteratura al true crime, passando per teatro e cene con delitto. Venerdì 13 - Sala del TeatroAnteprima GialloFestivalh 10.00 MISTERY LAB, laboratorio per bambini e ragazzi con gli autori Stefano Frigieri, Barbara Ghedini, Laura Mazzucato, Lina Pinto, Marcello Trazzih 19. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Articoli correlati

Torino, al Salone del Vino oltre 500 cantine e 50 eventi tra cene, degustazioni e appuntamenti diffusiC'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Il Piemonte...

San Valentino 2026, oltre il 50% degli italiani lo festeggia: ecco quanto spendeIl 58% degli italiani celebrerà la ricorrenza di San Valentino ed è atteso giro d’affari superiore ai 350milioni di euro.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giallo Festival

Temi più discussi: Festival degli Animali in Giallo 2026 terza e ultima tappa; Alibi. Dialoghi e narrazioni in giallo; I polentari di Santa Maria in Selva conquistano il Fermo Forum. Pettinari e Fucili: Ora speriamo nella Raci.

Torna ’Giallo Festival’: tre giorni nelle spire del misteroTorna Giallo Festival, il festival dedicato al crime, nelle molteplici espressioni dell’immaginazione e dell’attualità, organizzato dalla casa editrice Edizioni del Loggione/Damster Edizioni, che da d ... ilrestodelcarlino.it

Il Festival del Giallo con De Giovanni e Robecchi a PistoiaPistoia da venerdì 11 a lunedì 14 aprile sarà teatro del XV Festival del Giallo, quattro giorni di incontri, dibattiti, mostre e varie iniziative legate a questo genere di narrativa, organizzati ... ansa.it

Festival Treviso Giallo. . - facebook.com facebook