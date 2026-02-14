San Valentino 2026 oltre il 50% degli italiani lo festeggia | ecco quanto spende

Secondo i dati recenti, più della metà degli italiani, ovvero il 58%, festeggerà San Valentino nel 2026, spendendo in media oltre 350 milioni di euro. La motivazione principale è l’amore, ma molte persone scelgono di sorprendere il partner con regali e cene speciali. Quest’anno, le vendite di fiori e cioccolatini aumentano rispetto allo scorso anno, mentre i ristoranti registrano prenotazioni già piene a pochi giorni dalla festa.

Il 14 febbraio si celebra San Valentino, perché questa data è diventata il giorno dedicato agli innamorati.

