Missile vicino alla Spianata delle Moschee Mojtaba | Stretto di Hormuz resta chiuso | ?Come finirà la guerra? I 4 scenari possibili

Durante la notte sono stati segnalati attacchi su larga scala a Teheran e alla base in Iraq. Tre navi sono state colpite nel Golfo di Hormuz, mentre un missile è stato lanciato vicino alla Spianata delle Moschee. Un rappresentante ha dichiarato che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso. Inoltre, Mojtaba ha annunciato la possibilità di ulteriori chiusure dello stretto.

Colpita la nostra base in Iraq. L'Idf: attacchi su larga scala nella notte a Teheran. Colpite tre navi a Hormuz. Trump aumenta il conteggio, affondati 31 posamine di Teheran. Meloni riferisce in Parlamento.