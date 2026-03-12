Il 12 marzo 2026, l’istituto economico Diw ha diffuso a Berlino una previsione che evidenzia una crescita dell’1% per l’economia tedesca, accompagnata da segnali di possibile blocco delle rotte del Golfo di Hormuz. La notizia arriva in un momento di incertezza, mentre si analizzano le implicazioni di questa previsione per il futuro del paese.

Il 12 marzo 2026, l’istituto economico Diw ha presentato a Berlino una previsione che mescola speranza e allarme per il futuro della Germania. Il Pil tedesco potrebbe espandersi dell’1% nel corso di quest’anno, salendo poi al 1,4% nel 2027, ma tutto dipende dalla stabilità energetica. Il direttore Marcel Fratzscher ha messo in guardia contro un blocco prolungato dello stretto di Hormuz, capace di trasformare quella crescita in recessione. L’equilibrio precario tra ottimismo e rischio energetico. Marcel Fratzscher ha descritto la situazione con un atteggiamento definito come cauto ottimismo, sottolineando che le proiezioni positive si reggono su un filo sottile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Germania: crescita 1% a rischio blocco Hormuz

Articoli correlati

Il blocco di Hormuz, un rischio alimentareGuerra Non solo petrolio: lo Stretto di Hormuz è il cuore pulsante (e fragile) dell'economia mondiale.

Leggi anche: Gas in Europa +25% in un giorno: rischio blocco Hormuz spaventa

Tutto quello che riguarda Germania crescita 1 a rischio blocco...

Temi più discussi: Italia battuta 1-0 dalla Germania nella seconda sfida del torneo di La Nucia. Matteucci: Avremmo meritato il gol; L’economia europea cresce dell’1,5% nel 2025, con Irlanda in testa e Germania tra le più deboli; Dr. Schär, focus investimenti 2026 in Italia, Germania e Spagna; ProWein Düsseldorf 2026: il vino italiano fa rotta sulla Germania e sull’Est e Nord Europa.

Diw, pil Germania crescerà dell'1%, se shock Hormuz rischio recessioneL'istituto economico Diw vede con cauto ottimismo la crescita della Germania che nel 2026 potrebbe segnare l'1% e nel 2027 l'1,4%. (ANSA) ... ansa.it

Germania: istituto Diw, conflitto in Iran frenerà crescita e aumenterà inflazioneIl conflitto in corso in Iran avrà un significativo impatto sull'economia tedesca nel breve termine. E' quanto emerge dalle previsioni ... agenzianova.com

Con il 36% la Germania anche nel 2025 è il primo paese per l’export, seguita dagli Stati Uniti - facebook.com facebook

A Schwanau, in Germania, per la Cerimonia di Consegna della prima fresa italiana della Torino-Lione che servirà per lo scavo del tunnel in territorio italiano, al cantiere di Chiomonte. x.com