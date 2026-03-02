Gas in Europa +25% in un giorno | rischio blocco Hormuz spaventa

Il mercato del gas in Europa ha subito un aumento del 25% in una sola giornata, portando l’indice TTF ai livelli più alti di febbraio 2025. La notizia ha suscitato preoccupazioni per un possibile blocco dello Stretto di Hormuz, che ha alimentato l’agitazione tra gli operatori del settore. La situazione ha generato tensioni sui prezzi e sulle forniture di gas naturale nel continente.

Il mercato del gas in Europa è in forte agitazione. L'indice TTF, punto di riferimento per il prezzo del gas naturale, ha registrato un aumento del 25% in una sola seduta, tornando ai livelli massimi registrati a febbraio 2025. La spinta principale viene dalle crescenti tensioni nel Medio Oriente, con scambi di attacchi tra Israele e Iran e l'impegno diretto degli Stati Uniti, che hanno riacceso le preoccupazioni sullo Stretto di Hormuz. Analisti di Goldman Sachs stimano che un blocco anche temporaneo di questo snodo strategico potrebbe far salire i prezzi del gas in Europa e in Asia fino al 130%. Gli stoccaggi europei, a 46 miliardi di metri cubi a fine febbraio 2026, sono al di sotto dei 60 del 2025 e dei 77 del 2024, secondo dati del think tank Bruegel, rendendo il sistema più vulnerabile a ogni interruzione delle forniture.