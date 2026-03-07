George Russell domina le qualifiche del GP d’Australia Antonelli in prima fila Brutta sveglia per la Ferrari

George Russell si aggiudica le qualifiche del Gran Premio d’Australia, mentre Antonelli conquista la prima fila. La Ferrari, invece, si ferma a metà classifica con alcune difficoltà. La sessione di qualifiche si è svolta senza particolari incidenti, e i piloti hanno mostrato un buon ritmo sul circuito di Melbourne. La gara si avvicina e le posizioni di partenza promettono spettacolo.

Dominio doveva essere e dominio è stato. La nuova era della Formula Uno si apre a Melbourne con una prova di forza a dir poco impressionante della Mercedes, che demolisce gli avversari e monopolizza le prime due posizioni al termine delle qualifiche per il Gran Premio d’Australia, appuntamento inaugurale del Mondiale 2026. Come da pronostico la pole position va al britannico George Russell (che ottiene l’ottava partenza al palo della carriera), autore di un weekend sin qui pulito a differenza del teammate emiliano Kimi Antonelli, bravo comunque a limitare i danni inserendosi in seconda piazza dopo l’incidente avvenuto nella terza sessione di prove libere. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - George Russell domina le qualifiche del GP d’Australia, Antonelli in prima fila. Brutta sveglia per la Ferrari Leggi anche: La Mercedes domina le Qualifiche del GP Australia: Russell in pole, poi Antonelli. Leclerc quarto Leggi anche: LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: Russell devastante sulle Ferrari, brutto incidente per Antonelli. Alle 6.00 le qualifiche Aggiornamenti e notizie su George Russell. Temi più discussi: F1, come sono andate le ultime libere a Melbourne: risultati e tempi; La Mercedes domina le Qualifiche del GP Australia: Russell in pole, poi Antonelli. Leclerc quarto; Risultati F1 di oggi: George Russell a un secondo di distacco, la Ferrari domina il GP d'Australia; F1 GP Australia 2026, griglia di partenza: Mercedes domina, 1-2 Russell-Antonelli - Risultati - Formula 1. La Mercedes domina le Qualifiche del GP Australia: Russell in pole, poi Antonelli. Leclerc quartoRussell in pole position al Gran Premio d'Australia. In prima fila anche Kimi Antonelli, poi Hadjar su Red Bull ... fanpage.it F1 Australia 2026, FP3: Russell domina, Ferrari in agguatoF1 Australia Fp3 – George Russell porta la Mercedes in cima alla classifica delle terze prove libere del Gran Premio d’Australia 2026. Il britannico precede le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Lecl ... newsf1.it George Russell domina l’ultima sessione di prove libere del GP d’Australia 2026 con una Mercedes imprendibile. Ferrari all’inseguimento, mentre Kimi Antonelli finisce a muro e mette in dubbio la sua presenza in qualifica - facebook.com facebook "Nel 2026 potremmo scoprire il vero George Russell": il commento di Andrea Sillitti #SkyMotori #F1 #Formula1 #SkySportInsider #AusGP x.com