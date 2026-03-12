Genova | 50 tonnellate di armi bloccate 6 milioni fermi

A Genova, le autorità hanno sequestrato 50 tonnellate di armi e fermato un giro di affari superiore a sei milioni di euro. L’intervento è stato condotto nel porto, dove sono state trovate le merci sotto sequestro. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo alle persone coinvolte o alle modalità dell’operazione. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle forze dell’ordine.

Il porto di Genova ha oggi un'operazione straordinaria che blocca un giro d'affari da oltre sei milioni di euro. La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane hanno sequestrato più di 50 tonnellate di equipaggiamenti militari nascosti in un container. Tre persone sono state segnalate all'autorità giudiziaria per aver omesso la comunicazione preventiva alla Prefettura. Si tratta di materiale bellico: mille giubbotti antiproiettile, settecento elmetti balistici e uniformi con protezione chimica. Il trasporto avveniva senza le autorizzazioni richieste dalla legge italiana per il transito di armi. L'indagine è nata dall'analisi incrociata dei dati doganali, evidenziando anomalie nelle spedizioni in transito.