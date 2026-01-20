Sicurezza nel piatto Bloccate 12 tonnellate di alimenti a rischio

20 gen 2026

Garantire la sicurezza alimentare è fondamentale per ogni gesto quotidiano. Recenti interventi hanno portato al blocco di 12 tonnellate di prodotti a rischio, tra cui alimenti scaduti, infestazioni e mancanze nelle etichette allergeniche. Un’attenzione costante e controlli rigorosi sono essenziali per tutelare la salute dei consumatori e mantenere elevati standard di qualità nel settore alimentare.

Scarafaggi che scorrazzano nelle cucine, deiezioni di topo nelle dispense che fanno presagire scomode presenze a quattro zampe, alimenti scaduti o mal conservati, ma anche semplici "dimenticanze" nella segnalazione degli allergeni nei menù. È un quadro poco tranquillizzante quello che emerge dai controlli effettuati nel 2025 dai carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas). Nel mirino dell’Arma specializzata nella tutela della salute molti supermercati, locali, macellerie, negozi che trattano alimenti. Risultato: per 50 attività – 24 solo nel Bresciano – è scattata la chiusura temporanea. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Carenze igieniche, sporcizia, ingredienti dubbi: tre pasticcerie, un bar e un allevamento nel mirino dei Nas. Sequestrate in tutto 6 tonnellate di alimenti e sanzioni per 40mila euroNell'ambito di un’operazione di controllo sulle strutture alimentari durante le festività natalizie, i Carabinieri NAS di Parma hanno verificato sei attività tra pasticcerie, bar e un allevamento.

