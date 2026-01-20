Sicurezza nel piatto Bloccate 12 tonnellate di alimenti a rischio

Garantire la sicurezza alimentare è fondamentale per ogni gesto quotidiano. Recenti interventi hanno portato al blocco di 12 tonnellate di prodotti a rischio, tra cui alimenti scaduti, infestazioni e mancanze nelle etichette allergeniche. Un’attenzione costante e controlli rigorosi sono essenziali per tutelare la salute dei consumatori e mantenere elevati standard di qualità nel settore alimentare.

Multe per 800 mila euro. È il bilancio di un anno di controlli serrati condotti daI Nas dei Carabinieri di Brescia nel 2025, con l’obiettivo di garantire la «sicurezza nel piatto» dei cittadini. - facebook.com facebook

Multe per 800 mila euro. È il bilancio di un anno di controlli serrati condotti daI Nas dei Carabinieri di Brescia nel 2025, con l’obiettivo di garantire la «sicurezza nel piatto» dei cittadini. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.