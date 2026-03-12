A Genova un uomo di 46 anni, cittadino tunisino, è stato condannato a tre anni e otto mesi di reclusione per aver commesso reati contro la sua ex compagna, una giovane infermiera. La sentenza definitiva arriva dopo 15 anni di vicende caratterizzate da comportamenti violenti. La vicenda si è conclusa con questa condanna.

Un cittadino tunisino di 46 anni è stato condannato a tre anni e otto mesi per reati gravi commessi contro la sua ex compagna, una giovane infermiera genovese. La sentenza definitiva pone fine a un ciclo di violenza durata quasi quindici anni, iniziato nel 2010 e terminato con l’arresto dell’uomo lo scorso luglio per violazione del divieto di avvicinamento. La giustizia ha riconosciuto le condotte di stalking, minacce e lesioni che hanno segnato la vita della vittima, costretta a vivere sotto il controllo costante del partner possessivo. Nonostante i colleghi avessero notato lividi sul volto e uno sguardo terrorizzato, la donna non aveva mai osato denunciare prima dello scorso giugno, quando l’uomo la colpì ripetutamente con il bastone di un ombrellone in mezzo alla strada per aver rifiutato di dargli denaro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova: 15 anni di violenza, condanna definitiva a 3 anni

Articoli correlati

Violenza su una quindicenne. La condanna diventa definitiva. L’orco in carcere dopo tre anniCondannato per violenza sessuale ai danni di una minore, ora è finito in carcere.

Leggi anche: Delitto Silipo, condanna a 26 anni definitiva

Contenuti e approfondimenti su Genova 15 anni di violenza condanna...

Temi più discussi: Verde urbano e città dei 15 minuti: inaugurata la nuova area gioco di Villa Rosa, a Pegli; Roberto Scarpinato a Genova – La vera posta in gioco, Domenica 15 marzo 2026, Teatro della Gioventù; Il Mondo che Vogliamo – Manifesto (ADI Genova, 11 febbraio 2025, X Giornata Internazionale delle Donne nelle STEM); Allieve molestate durante gli allenamenti, maestro di tennis ai domiciliari.

Botte, insulti e minacce alla fidanzata per 15 anni, condannato a 3 anni e 8 mesiUn cittadino tunisino di 46 anni, arrestato a luglio dopo la violazione del divieto di avvicinamento all'ex fidanzata, è stato condannato a 3 anni e 8 mesi in abbreviato per stalking e lesioni. Una vi ... rainews.it

Genova: ragazzina di 13 anni in gravi condizioni dopo un salto nel vuoto di otto metri a VoltriL'episodio è avvenuto in via Santuario delle Grazie, si indaga sulla ricostruzione del fatto, non si esclude nessuna ipotesi, sentiti familiari e amici ... rtl.it

Vicoli, clan senegalesi commissionano rapine in cambio di dosi di crack. Aperta un'inchiesta Ne parla @tommy_freg, leggi di più al link in bio su @ilsecoloxix cliccando sulla sezione Genova - facebook.com facebook

Forza Italia lancia da Genova l’hub “Diritti e Libertà” x.com