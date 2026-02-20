Delitto Silipo condanna a 26 anni definitiva

La Cassazione ha confermato la condanna a 26 anni di carcere per Dante Sestito, che ha ucciso Salvatore Silipo il 23 ottobre 2021 a Cadelbosco. La decisione arriva dopo che la difesa aveva presentato un ricorso, poi respinto. Silipo è stato colpito all’interno dell’officina di proprietà di Sestito, durante una lite per motivi ancora da chiarire. La sentenza definitiva chiude così un procedimento che ha tenuto banco per due anni nel piccolo paese. Ora il caso passa in carico alle autorità competenti.

La Cassazione ieri ha rigettato il ricorso della difesa. Diventa così definitiva la condanna a 26 anni di reclusione emessa per Dante Sestito, condannato per l'uccisione del 29enne Salvatore Silipo, avvenuta il 23 ottobre 2021 a Cadelbosco dentro l'officina di cui l'imputato era titolare. In primo grado, nel febbraio 2024, la Corte d'Assise – presieduta da Cristina Beretti, a latere Matteo Gambarati più i membri popolari – aveva deciso 26 anni, escludendo l'aggravante dei motivi futili e abbietti e riconoscendo la premeditazione e la crudeltà. Il pubblico ministero Piera Cristina Giannusa aveva sostenuto la sussistenza delle tre aggravanti e chiesto l'ergastolo.