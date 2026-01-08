Meno piogge ma più intense | lo studio di Unipi sulle precipitazioni in Italia negli ultimi 200 anni

Uno studio dell’Università di Pisa analizza le variazioni delle precipitazioni in Italia negli ultimi 200 anni. I risultati evidenziano una diminuzione delle piogge complessive, mentre le precipitazioni intense sono diventate più frequenti e violente. La ricerca, condotta da Marco Luppichini e Monica Bini, contribuisce a comprendere meglio i cambiamenti climatici e le loro implicazioni sul territorio italiano.

