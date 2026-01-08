Meno piogge ma più intense | lo studio di Unipi sulle precipitazioni in Italia negli ultimi 200 anni
Uno studio dell’Università di Pisa analizza le variazioni delle precipitazioni in Italia negli ultimi 200 anni. I risultati evidenziano una diminuzione delle piogge complessive, mentre le precipitazioni intense sono diventate più frequenti e violente. La ricerca, condotta da Marco Luppichini e Monica Bini, contribuisce a comprendere meglio i cambiamenti climatici e le loro implicazioni sul territorio italiano.
In Italia piove meno, ma quando piove lo fa in modo più violento. E' questo il quadro delineato da un nuovo studio dell’Università di Pisa, firmato da Marco Luppichini e Monica Bini del Dipartimento di Scienze della Terra e pubblicato sulla rivista internazionale Atmospheric Research. La ricerca. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
