Negli Stati Uniti, gli ultimi dati indicano una diminuzione dei decessi legati alle overdose da fentanyl. Uno studio suggerisce che questa tendenza potrebbe essere il risultato di un cambiamento nell’offerta, creando un possibile “shock” nel mercato degli oppioidi sintetici. Per oltre dieci anni, la crescita delle morti per oppioidi è apparsa inarrestabile, rendendo queste novità di particolare interesse per la salute pubblica e le politiche di prevenzione.

Per oltre un decennio, la curva dei decessi per oppioidi sintetici negli Stati Uniti è sembrata una parete verticale. Dai primi anni 2000 al 2023, le morti per overdose sono aumentate di oltre 25 volte, toccando il tragico picco di 76.000 vittime in un solo anno. Poi, a metà del 2023, è successo l’imprevedibile: la curva ha invertito la rotta, crollando di oltre un terzo entro la fine del 2024. Il motivo di questa discesa non dipende da una nuova cura miracolosa, né da un improvviso successo della polizia. Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista Science, la risposta si nasconde nei laboratori dall’altra parte del mondo, in Cina, e in un fenomeno che i consumatori sui forum di Reddit hanno battezzato “la siccità”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meno decessi per overdose da fentanyl negli Usa: studio ipotizza uno “shock” nell’offerta

Leggi anche: Fentanyl, azienda Armr Sciences sperimenta nuovo vaccino contro "droga degli zombie" per "bloccare sostanza e prevenire morti da overdose"

Leggi anche: Bolzano, primo morto per overdose di nitazeni, un arresto. Più potente del Fentanyl

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Preparatevi, purtroppo, a sentir parlare sempre più spesso dei nitazeni - Il nuovo capitolo della "crisi degli oppioidi" degli Stati Uniti ha a che fare con composti che assomigliano al fentanyl, ma che sono molto più pericolosi. rollingstone.it

In calo sequestri e decessi per overdose, ma troppi baby spacciatori - Dati alla mano, nelle 308 pagine del dossier si segnala come nel 2024 si sia registrato il sequestro da parte delle forze di polizia di oltre 58 tonnellate di sostanze stupefacenti, con un secco ... avvenire.it

L’anno chiude a 29.656: pesa il saldo negativo tra nascite e decessi compensato solo in parte dai nuovi arrivi. Sempre meno le famiglie numerose. - facebook.com facebook