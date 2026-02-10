SANREMO | OSHO SI CANDIDA AL POSTO DI PUCCI MA IN RAI VOGLIONO PUCCI

La polemica sulla partecipazione di Andrea Pucci a Sanremo continua a tenere banco. Mentre lui si è fatto da parte, in Rai si valutano altri nomi, ma l’idea sembra essere un’altra. La scelta finale ancora non si vede e le discussioni non si fermano.

Non accenna a placarsi la polemica sulla presenza o meno di Andrea Pucci a Sanremo. Lui si è fatto da parte, si valutano alternative ma l’idea è un’altra. Ovvero convincere Pucci a salire come previsto sul palco del Teatro Ariston come co-conduttore, anzi come ospite d’onore, quasi un “risarcimento” per tutto l’odio social subito da giorni, così si mormora nei corridoi. E qualcuno ipotizza persino uno show evento in prima serata sulle reti Rai. Persino chi non conosceva Pucci, ora sa chi è. E la curva degli ascolti potrebbe volare per la gioia delle casse della Tv di Stato. Ma leggiamo meglio. In Rai la questione è oggetto di valutazione. 🔗 Leggi su Bubinoblog

La Rai ha deciso di appoggiare Andrea Pucci dopo la sua rinuncia a partecipare come co-conduttore a Sanremo 2026.

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, l’organizzazione si trova a dover affrontare un nuovo cambio tra i volti principali sul palco.

Sanremo, Carlo Conti annuncia: Lillo e Andrea Pucci co-conduttori

